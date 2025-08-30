Продовжується підтримка переселенців, проте у серпні частина людей може не отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

Виплата здійснюється відповідно до постанови №332 та передбачає фінансову підтримку найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Фінансову допомогу призначає Пенсійний фонд України. Підставою для отримання є перебування на обліку як переселенця, а також належність до однієї з категорій: особи, що виїхали з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих районів; люди, житло яких зруйноване або непридатне для проживання; діти, народжені у сім’ях ВПО.

Розмір виплат складає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для всіх інших категорій. Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком шість місяців від дати звернення, незалежно від моменту подання заяви. Загальний період отримання допомоги не перевищує 12 місяців.

гроші

Перепризначення фінансової підтримки на наступні шість місяців можливе у разі наявності неповнолітніх дітей у сім’ї, осіб з інвалідністю, людей пенсійного віку, одиноких матерів або батьків, багатодітних родин, опікунів людей із інвалідністю або дітей з обмеженими можливостями, студентів та учнів віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї, а також українців, що проходять лікування чи реабілітацію після поранень, отриманих через бойові дії.

Важливо: працездатні переселенці, які протягом трьох місяців після призначення виплати не працевлаштувалися, зобов’язані або знайти роботу, або зареєструватися у центрі зайнятості, або відкрити власну справу, отримати грант чи ваучер на підвищення кваліфікації. Це забезпечує контроль над цільовим використанням коштів і сприяє інтеграції переселенців у економічне життя регіону.

