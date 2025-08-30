Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком шість місяців від дати звернення.

Продовжується підтримка переселенців, проте у серпні частина людей може не отримати грошову допомогу для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

Виплата здійснюється відповідно до постанови №332 та передбачає фінансову підтримку найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Фінансову допомогу призначає Пенсійний фонд України. Підставою для отримання є перебування на обліку як переселенця, а також належність до однієї з категорій: особи, що виїхали з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих районів; люди, житло яких зруйноване або непридатне для проживання; діти, народжені у сім’ях ВПО.

Розмір виплат складає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для всіх інших категорій. Грошова допомога для ВПО в Одеській області надається строком шість місяців від дати звернення, незалежно від моменту подання заяви. Загальний період отримання допомоги не перевищує 12 місяців.

Перепризначення фінансової підтримки на наступні шість місяців можливе у разі наявності неповнолітніх дітей у сім’ї, осіб з інвалідністю, людей пенсійного віку, одиноких матерів або батьків, багатодітних родин, опікунів людей із інвалідністю або дітей з обмеженими можливостями, студентів та учнів віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї, а також українців, що проходять лікування чи реабілітацію після поранень, отриманих через бойові дії.

Важливо: працездатні переселенці, які протягом трьох місяців після призначення виплати не працевлаштувалися, зобов’язані або знайти роботу, або зареєструватися у центрі зайнятості, або відкрити власну справу, отримати грант чи ваучер на підвищення кваліфікації. Це забезпечує контроль над цільовим використанням коштів і сприяє інтеграції переселенців у економічне життя регіону.

