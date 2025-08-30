Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком на шесть месяцев с даты обращения.

Продолжается поддержка переселенцев, однако в августе часть людей может не получить денежную помощь для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.

Выплата производится в соответствии с постановлением №332 и предусматривает финансовую поддержку наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

Финансовую помощь назначает Пенсионный фонд Украины. Основанием для получения является пребывание на учете как переселенца, а также принадлежность к одной из категорий: лица, выехавшие с территории активных боевых действий или временно оккупированных районов; люди, жилье которых разрушено или непригодно для проживания; дети, рожденные в семьях ВПЛ.

Размер выплат составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех других категорий. Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком шесть месяцев с даты обращения, независимо от момента подачи заявления. Общий период получения пособия не превышает 12 месяцев.

Переназначение финансовой поддержки на следующие шесть месяцев возможно в случае наличия несовершеннолетних детей в семье, лиц с инвалидностью, людей пенсионного возраста, одиноких матерей или родителей, многодетных семей, опекунов людей с инвалидностью или детей с ограниченными возможностями, студентов и учащихся в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на день лечение или реабилитацию после ранений, полученных из-за боевых действий.

Важно: трудоспособные переселенцы, которые в течение трех месяцев после назначения выплаты не трудоустроились, обязаны либо найти работу, либо зарегистрироваться в центре занятости, либо открыть собственное дело, получить грант или ваучер для повышения квалификации. Это обеспечивает контроль за целевым использованием средств и способствует интеграции переселенцев в экономическую жизнь региона.

