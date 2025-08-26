Щодо конкретного розміру цієї доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, то ще у 2023 році Верховна Рада визначила її.

Громадяни похилого віку мають право на доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, що передбачені різноманітними законами, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

У Пенсійному фонді України наголошують, що додаткова державна підтримка для окремих категорій громадян надається відповідно до Закону № 3113-ІХ. Цей документ вніс зміни до законів «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».

Закон стосується передусім людей, які у ХХ столітті боролися за незалежність України і за це зазнали переслідувань з боку комуністичного тоталітарного режиму. Йдеться про тих, хто свого часу був ув’язнений або ж безпідставно направлений до психіатричних закладів, а згодом був офіційно реабілітований. Для таких громадян держава встановила спеціальні доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області як свідчення пошани та вдячності за їхню боротьбу і страждання.

Щодо конкретного розміру цієї доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, то ще у 2023 році Верховна Рада визначила її на рівні 4 200 гривень щомісяця. Водночас закон передбачає щорічну індексацію. Починаючи з 2024 року, розмір цієї надбавки поступово зріс і нині становить уже 5 050 гривень щомісячно. Таким чином, держава не лише гарантує саму виплату, а й подбає про її збереження у реальному вимірі з урахуванням інфляції.

Щоб отримати надбавку, пенсіонеру необхідно підтвердити свій статус борця за незалежність та надати відповідну довідку. Саме цей документ стає головною підставою для призначення додаткової виплати. Встановлюють її або з моменту звернення громадянина до Пенсійного фонду, або з дати набуття права на таку допомогу. Водночас законодавство обмежує строк, протягом якого можна оформити надбавку: звернутися потрібно не пізніше ніж за 12 місяців від дати виникнення права.

Для оформлення необхідно подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду за місцем фактичного отримання пенсійних виплат. До заяви додаються документи, які підтверджують особливі заслуги перед Україною та факт реабілітації.

