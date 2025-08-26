Что касается конкретного размера этой доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, то еще в 2023 году Верховная Рада определила ее.

Пожилые граждане имеют право на доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, предусмотренные разнообразными законами, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что дополнительная государственная поддержка для отдельных категорий граждан предоставляется в соответствии с Законом № 3113-ІХ . Этот документ внес изменения в законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Закон касается прежде всего людей, которые в ХХ веке боролись за независимость Украины и за это подверглись преследованиям со стороны коммунистического тоталитарного режима. Речь идет о тех, кто в свое время был заключен или безосновательно направлен в психиатрические учреждения, а впоследствии был официально реабилитирован. Для таких граждан государство установило специальные доплаты для пенсионеров в Кировоградской области как свидетельство уважения и благодарности за их борьбу и страдание.

Что касается конкретного размера этой доплаты для пенсионеров в Кировоградской области, то еще в 2023 году Верховная Рада определила ее на уровне 4200 гривен ежемесячно . В то же время, закон предусматривает ежегодную индексацию. Начиная с 2024 года размер этой надбавки постепенно вырос и сейчас составляет уже 5 050 гривен ежемесячно. Таким образом, государство не только гарантирует саму выплату, но и позаботится о его сохранении в реальном измерении с учетом инфляции.

Чтобы получить надбавку, пенсионеру необходимо подтвердить свой статус борца за независимость и предоставить соответствующую справку . Именно этот документ становится основным основанием для назначения дополнительной выплаты. Устанавливают ее либо с момента обращения гражданина в Пенсионный фонд, либо с даты обретения права на такую ​​помощь. В то же время, законодательство ограничивает срок, в течение которого можно оформить надбавку: обратиться нужно не позднее чем за 12 месяцев с даты возникновения права.

Для оформления необходимо подать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда по месту фактического получения пенсионных выплат. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие особые заслуги перед Украиной и факт реабилитации.

