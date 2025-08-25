Найбільш точний прогноз погоди у Харкові з 26 серпня по 1 вересня може допомогти містянам спланувати свої справи.

Найбільш точний прогноз погоди у Харкові з 26 серпня по 1 вересня обіцяє чергування дощових та ясних днів, повідомляє Politeka.

Вівторок, 26 серпня, розпочнеться хмарно, і небо залишатиметься затягнутим до пізнього вечора. Удень очікується сильний дощ, який до вечора має послабшати. Температура вночі коливатиметься близько +13°, вдень підніметься до +20°. Народні прикмети свідчать, що цього дня наші пращури прибирали погреби й сараї, а за цвітінням горобини передбачали довгу осінь.

У середу, 27 числа, небо на якийсь час затягнеться хмарами, проте вечір та ранок будуть ясними. Без опадів. Температурні показники: +11° вранці, +21° вдень. Народні спостереження підказують: тихий вітер віщує ясну осінь.

28-ме, четвер, обіцяє ясне небо протягом усього дня, без опадів. Нічна температура становитиме +12°, денна – +24°. За народними прикметами з цього дня розпочинається молоде бабине літо.

П’ятниця, 29-го, буде також світлою, температура вдень підніметься до +28°, без опадів. За старовинними спостереженнями, якщо вранці випадає заморозок, осінь буде тривалою, а коло навколо місяця віщує дощ.

30-го, в суботу, небо залишатиметься чистим, денна температурні показники сягнуть +31°.

31 серпня, неділя, очікується ясність, вдень +30. Практика минулих поколінь свідчить: початок осінніх холодних ранків та ранкові заморозки часто припадали на останній день літа.

Понеділок, 1 вересня, буде без опадів, денна температура підніметься до +30°. Народні спостереження підказують, що цього дня можливі заморозки на ґрунті, а напрямок вітру допомагає передбачати холодну чи теплу осінь.

Джерело: Синоптик

