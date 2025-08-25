Наиболее точный прогноз погоды в Харькове с 26 августа по 1 сентября обещает дежурство дождливых и ясных дней, сообщает Politeka.
Вторник, 26 августа, начнется облачно, и небо будет оставаться затянутым до позднего вечера. Днем ожидается сильный дождь, который к вечеру ослабнет. Температура ночью будет колебаться около +13 °, днем поднимется до +20 °. Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями, а в этот день ожидали дождя.
В среду, 27 числа, небо на время затянется облаками, однако вечер и утро будут ясными. Без осадков. Температурные показатели: +11 ° утром, +21 ° днем. Народные наблюдения подсказывают: тихий ветер предвещает ясную осень.
28-е, четверг, обещает ясное небо в течение всего дня, без осадков. Ночная температура будет +12°, дневная – +24°. По народным приметам с этого дня начинается молодое бабье лето.
Пятница, 29-го, будет также светлой, температура днем поднимется до +28°, без осадков. По старинным наблюдениям, если утром выпадает заморозок, осень будет продолжительной, а кругом вокруг месяца предвещает дождь.
30-го, в субботу, небо будет оставаться чистым, дневные температурные показатели достигнут +31°.
31 августа, воскресенье, ожидается ясность, днем +30. Практика прошлых поколений свидетельствует: начало осенних холодных утренников и утренние заморозки часто приходились на последний день лета.
Понедельник, 1 сентября, без осадков, дневная температура поднимется до +30°. Народные наблюдения подсказывают, что в этот день возможны заморозки на почве, а направление ветра помогает предвидеть холодную или теплую осень.
Самый точный прогноз погоды в Харькове с 26 августа по 1 сентября может помочь горожанам спланировать свои дела.
Источник: Синоптик
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.