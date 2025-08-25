Самый точный прогноз погоды в Харькове с 26 августа по 1 сентября может помочь горожанам спланировать свои дела.

Наиболее точный прогноз погоды в Харькове с 26 августа по 1 сентября обещает дежурство дождливых и ясных дней, сообщает Politeka.

Вторник, 26 августа, начнется облачно, и небо будет оставаться затянутым до позднего вечера. Днем ожидается сильный дождь, который к вечеру ослабнет. Температура ночью будет колебаться около +13 °, днем ​​поднимется до +20 °. Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями, а в этот день ожидали дождя.

В среду, 27 числа, небо на время затянется облаками, однако вечер и утро будут ясными. Без осадков. Температурные показатели: +11 ° утром, +21 ° днем. Народные наблюдения подсказывают: тихий ветер предвещает ясную осень.

28-е, четверг, обещает ясное небо в течение всего дня, без осадков. Ночная температура будет +12°, дневная – +24°. По народным приметам с этого дня начинается молодое бабье лето.

Пятница, 29-го, будет также светлой, температура днем ​​поднимется до +28°, без осадков. По старинным наблюдениям, если утром выпадает заморозок, осень будет продолжительной, а кругом вокруг месяца предвещает дождь.

30-го, в субботу, небо будет оставаться чистым, дневные температурные показатели достигнут +31°.

31 августа, воскресенье, ожидается ясность, днем ​​+30. Практика прошлых поколений свидетельствует: начало осенних холодных утренников и утренние заморозки часто приходились на последний день лета.

Понедельник, 1 сентября, без осадков, дневная температура поднимется до +30°. Народные наблюдения подсказывают, что в этот день возможны заморозки на почве, а направление ветра помогает предвидеть холодную или теплую осень.

Источник: Синоптик

