Завдяки зусиллям організаторів та підтримці партнерів, проєкт надає безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області

Безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області надаються в рамках проєкту "Теплі обійми", який впроваджує громадська організація "Жінки за майбутнє країни", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Проєкт спрямований на надання системної та адресної підтримки родинам, які проживають на прифронтових територіях України. Його головна мета — допомогти тим, хто через обставини війни не може покинути свій дім, особливо родинам із дітьми та вагітним жінкам, які залишилися на місцях з підвищеним ризиком.

Основна місія проєкту полягає у забезпеченні базових потреб родин, що опинилися в скрутних умовах. Завдяки зусиллям організаторів та підтримці партнерів, проєкт надає безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області тим, хто перебуває на прифронтових районах і не має можливості переселитися в більш безпечні регіони.

Допомога спрямована на те, щоб полегшити щоденне життя родин, забезпечити дітей необхідним харчуванням та підтримати вагітних жінок у період підвищеної вразливості.

Що надає проєкт

За сприяння партнерів проєкту родини отримують різноманітну гуманітарну підтримку, зокрема:

безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області - дорослим і дітям;

дитяче харчування та підгузки;

засоби гігієни та безрецептурні медичні препарати;

одяг, включно із сезонним, та інші предмети першої необхідності.

Як скористатися допомогою

Для того, щоб отримати підтримку від проєкту, необхідно виконати кілька простих кроків:

Натисніть кнопку "Долучитися" на сайті та заповніть електронну форму заявки, надавши необхідну інформацію про себе та свою родину;

Підготуйте документи, які підтверджують ваше місце проживання на прифронтовій території, щоб волонтери могли переконатися у вашому праві на отримання допомоги;

Підпишіться на офіційні сторінки проєкту в соціальних мережах та слідкуйте за оновленнями, адже там регулярно анонсуються нові ініціативи, додаткові дати видачі допомоги та корисні інструкції для отримувачів.

