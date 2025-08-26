Благодаря усилиям организаторов и поддержке партнеров проект предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области предоставляются в рамках проекта "Теплые объятия", который внедряет общественная организация "Женщины за будущее страны", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Проект направлен на оказание системной и адресной поддержки семьям, проживающим на прифронтовых территориях Украины. Его главная цель — помочь тем, кто по причине войны не может покинуть свой дом, особенно с детьми и беременным женщинам, которые остались на местах с повышенным риском.

Основная миссия проекта состоит в обеспечении базовых потребностей семей, оказавшихся в сложных условиях. Благодаря усилиям организаторов и поддержке партнеров программа предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области тем, кто находится на прифронтовых районах и не имеет возможности переселиться в более безопасные регионы.

Помощь направлена ​​на то, чтобы облегчить повседневную жизнь семей, обеспечить детей необходимым питанием и поддержать беременных женщин в период повышенной уязвимости.

Что предоставляет проект

При содействии партнеров семьи получают разнообразную гуманитарную поддержку, в частности:

бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области - взрослым и детям;

детское питание и подгузники;

средства гигиены и медицинские препараты;

одежда, включая сезонную, и другие предметы первой необходимости.

Как воспользоваться помощью

Для того чтобы получить поддержку, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Нажмите кнопку "Присоединиться" на сайте и заполните электронную форму заявки, предоставив необходимую информацию о себе и своей семье;

Подготовьте документы, подтверждающие ваше местожительство на прифронтовой территории, чтобы волонтеры могли убедиться в вашем праве на получение помощи;

Подпишитесь на официальные страницы проекта в социальных сетях и следите за обновлениями, ведь там регулярно анонсируются новые инициативы, дополнительные даты подачи помощи и полезные инструкции для получателей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.