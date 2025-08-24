Це може стати причиною дефіциту продуктів у Київській області.

Дефіцит продуктів у Київській області обговорюють на фоні серйозних проблем із зерновими культурами, повідомляє Politeka.

Навесні багато господарств на півдні країни були змушені пересівати поля через різке зниження температур, що знищило тисячі гектарів посівів. Після цього ситуацію ускладнили сильні зливи та град, які пронеслися різними регіонами.

За словами Івана Томича, голови Союзу українського селянства, цьогорічний урожай пшениці може стати найнижчим за останні десять років. Експерт пояснює, що погодні катаклізми значно вплинули на врожайність, і зібрати достатню кількість якісного зерна цього року не вдасться.

Це може стати причиною дефіциту продуктів у Київській області. За останній місяць вартість пшениці різко зросла: якщо на початку липня тонна коштувала менше восьми тисяч гривень, то зараз ціна наближається до дев’яти. Прогнозів щодо зниження поки немає, адже посіви, які не постраждали від морозів, значно пошкодив град.

Томич також наголошує, що війна продовжує залишатися значним фактором невизначеності. Він очікує скорочення експортного потенціалу до приблизно 15 мільйонів тонн, хоча остаточні дані стануть відомі після завершення жнив.

Попри це, експерт запевняє, що внутрішній ринок буде забезпечений борошном і хлібобулочними виробами. Українцям вистачить хліба, однак його ціна зросте. У середньому хліб може подорожчати на чверть.

Ціни на овочі, включно з традиційним борщовим набором, залишаються відносно стабільними. Картопля навіть може трохи подешевшати після масового збору. Проте вже восени вартість овочів, ймовірно, підвищиться та перевищить минулорічні показники.

