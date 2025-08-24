Робота для пенсіонерів у Києві представлена у різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Києві пропонує вакансії з офіційним працевлаштуванням та стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цього надає сайт work.ua.

KFC запрошує працівників кухні, залу та касирів у ТЦ «Рів Гош». Заробітна плата становить 24 000 грн (вказана до відрахування податків і зборів). Вимоги: відповідальність, здатність працювати в команді, комунікабельність, чесність, гостинність. Основні обов’язки — обслуговування гостей, підтримка чистоти, приготування страв відповідно до стандартів. Умови: офіційне працевлаштування, гнучкий графік, премії, можливість кар’єрного зростання, навчання та соціальний пакет.

Сервіс Uberem пропонує вакансії прибиральниць та клінерів у Києві. Заробітна плата від 36 000 до 50 000 грн. Оплата здійснюється щотижня (1700−2100 грн/день), передбачені бонуси, чайові, кар’єрне зростання до бригадира. Обов’язки включають сухе та вологе прибирання квартир і будинків, оцінку фронту робіт, ввічливе спілкування з клієнтами. Досвід необов’язковий, головне — активність і відповідальність.

Компанія Aqua Pro шукає водія-експедитора на авто компанії для доставки води. Заробітна плата — від 45 000 до 65 000 грн. Умови: повна зайнятість, офіційне оформлення, своєчасні виплати двічі на місяць, фірмовий одяг, завантаження на вул. Гната Хоткевича, 13а. Основні обов’язки — транспортування товарно-матеріальних цінностей за маршрутом, завантаження, розвантаження, контроль кількості, догляд за автомобілем.

Отже, робота для пенсіонерів у Києві представлена у різних сферах: ресторанний бізнес, клінінг та доставка. Кожна пропозиція передбачає стабільну оплату, офіційне працевлаштування та зрозумілі вимоги до кандидатів.

