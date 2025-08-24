Работа для пенсионеров в Киеве представлена ​​в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Киеве предлагает вакансии с официальным трудоустройством и стабильной оплатой, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этом предоставляет сайт work.ua.

KFC приглашает работников кухни, зала и кассиров в ТЦ «Рив Гош». Заработная плата составляет 24 000 грн. (указана к вычету налогов и сборов). Требования: ответственность, способность работать в команде, коммуникабельность, честность, гостеприимство. Основные обязанности - обслуживание гостей, поддержка чистоты, приготовление блюд в соответствии со стандартами. Условия: официальное трудоустройство, гибкий график, премии, карьерный рост, обучение и социальный пакет.

Сервис Uberem предлагает вакансии уборщиц и клинеров в Киеве. Зарплата от 36 000 до 50 000 грн. Оплата производится еженедельно (1700-2100 грн/день), предусмотрены бонусы, чаевые, карьерный рост к бригадиру. Обязанности включают сухую и влажную уборку квартир и домов, оценку фронта работ, вежливое общение с клиентами. Опыт необязателен, главное – активность и ответственность.

Компания Aqua Pro ищет водителя-экспедитора на авто компании для доставки воды. Заработная плата – от 45 000 до 65 000 грн. Условия: полная занятость, официальное оформление, своевременные выплаты дважды в месяц, фирменная одежда, погрузка на ул. Игната Хоткевича, 13а. Основные обязанности - транспортировка товарно-материальных ценностей по маршруту, погрузка, разгрузка, контроль количества, уход за автомобилем.

Итак, работа для пенсионеров в Киеве представлена ​​в разных областях: ресторанный бизнес, клининг и доставка. Каждое предложение подразумевает стабильную оплату, официальное трудоустройство и понятные требования к кандидатам.

