Новий графік руху поїздів на Київщині та Житомирщині вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", тому варто знати про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

У розкладі руху приміських поїздів Київської та Житомирської областей відбудуться тимчасові зміни. Як повідомляє пресслужба залізниці, коригування графіка стосується окремих напрямків у серпні та вересні, і пасажирам радять уважно ознайомитися з оновленим розкладом перед плануванням поїздок.

З 21 по 24 серпня, а також повторно з 4 по 12 вересня зміниться розклад трьох приміських рейсів. Новий графік руху поїздів на Київщині виглядає наступним чином:

Експрес 6672 за маршрутом Клавдієво – Святошин вирушатиме зі станції Клавдієво о 07:20 та прибуватиме на станцію Святошин о 08:09. Раніше його відправлення відбувалося о 07:09, а прибуття – о 07:56.

Експрес 6676 за маршрутом Немішаєве – Борщагівка тепер відправлятиметься о 09:09 та прибуватиме о 10:20. Для порівняння, попередній розклад передбачав відправлення о 08:56 та прибуття о 09:36.

Експрес 6671 за маршрутом Святошин – Немішаєве вирушатиме о 08:19, а прибуватиме о 08:58. Раніше відправлення було заплановане на 08:06, а прибуття – на 08:46.

Крім того, додаткові зміни стосуються періоду з 4 по 12 вересня. У цей час коригується графік руху електрички номер 6608 сполученням Коростень – Борщагівка. Він прямуватиме з початкової станції без змін до зупинки у Меленях.

Однак далі, зі станції Чоповичі, відправлення відбуватиметься о 06:23 замість 06:15. На кінцеву станцію Борщагівка поїзд прибуватиме о 09:13, тобто на вісімнадцять хвилин пізніше, ніж у попередньому графіку, де час прибуття був визначений на 08:55.

Представники залізниці звертаються до пасажирів із проханням враховувати новий графік руху поїздів на Київщині та Житомирщині при плануванні власних поїздок, аби уникнути непорозумінь.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Київській області: на кількох маршрутах зросла вартість квитків.

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: "Укрзалізниця" попередила пасажирів про приємні зміни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області: українцім розповіли про ціни.