Новый график движения поездов Киевской и Житомирской областей вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", поэтому стоит знать об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В расписании движения пригородных поездов Киевской и Житомирской областей произойдут временные изменения. Как сообщает пресс-служба железной дороги, корректировка графика касается отдельных направлений в августе и сентябре, и пассажирам советуют внимательно ознакомиться с обновленным расписанием перед планированием поездок.

С 21 по 24 августа, а также с 4 по 12 сентября изменится расписание трех пригородных рейсов. Новый график движения поездов в Киевской области выглядит следующим образом:

Экспресс 6672 по маршруту Клавдиево – Святошино будет отправляться со станции Клавдиево в 07:20 и прибывать на станцию Святошино в 08:09. Ранее его отправление проходило в 07:09, а прибытие – в 07:56.

Экспресс 6676 по маршруту Немешаево – Борщаговка теперь будет отправляться в 09:09 и прибывать в 10:20. Для сравнения, предварительное расписание предполагало отправление в 08:56 и прибытие в 09:36.

Экспресс 6671 по маршруту Святошино - Немешаево будет отправляться в 08:19, а прибывать в 08:58. Ранее отправление было запланировано на 08:06, а прибытие – на 08:46.

Кроме того, дополнительные изменения касаются периода с 4 по 12 сентября. В настоящее время корректируется график движения электрички номер 6608 сообщением Коростень – Борщаговка. Он будет направляться с начальной станции без изменений до остановки в Меленях.

Однако дальше со станции Чоповичи отправление будет происходить в 06:23 вместо 06:15. На конечную станцию Борщаговка поезд прибывает в 09:13, то есть на восемнадцать минут позже, чем в предыдущем графике, где время прибытия было определено на 08:55.

Представители железной дороги обращаются к пассажирам с просьбой учитывать новый график движения поездов в Киевской и Житомирской областях при планировании собственных поездок, чтобы избежать недоразумений.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.