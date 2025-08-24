В Україні діють державні та соціальні програми, завдяки яким можна отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Програми, що передбачають безкоштовне житло для ВПО у Київській області, охоплюють кілька категорій громадян, повідомляє Politeka.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає порядок отримання соцжитла, проте варто зважати, що процедура може бути тривалою. Заявникам доведеться зібрати пакет документів і чекати на свою чергу.

Наразі основна увага спрямована на підтримку військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До цього переліку також входять родини загиблих військових і громадяни, чиї будинки були зруйновані внаслідок бойових дій.

Для багатьох із них пропонується дах над головою у безпечніших регіонах, а також службові квартири на тимчасовій основі. У першу чергу допомогу надають родинам з дітьми, людям старшого віку та особам з інвалідністю.

Для військових передбачено новобудови або відновлені квартири, що фінансуються як за рахунок державного бюджету, так і завдяки донорській допомозі. Окрім цього, діє ініціатива "єВідновлення". Вона надає компенсацію у вигляді сертифікатів на нове безкоштовне житло для ВПО у Київській області або коштів для будівництва.

Окрема ініціатива "єОселя" створена для військових, медиків, педагогів та науковців. Вона передбачає іпотеку під 3%, а для інших громадян - під 7%. Максимальна площа за цією програмою визначена у 52,5 квадратних метри на одну особу та 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

Для внутрішньо переміщених осіб такі ініціативи стають не лише шансом знайти нову домівку, а й відчуттям безпеки. У багатьох випадках саме безкоштовне житло для ВПО у Київській області є рішенням, яке дозволяє людям стабілізувати своє життя після втрати.

