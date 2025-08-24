В Украине действуют государственные и социальные программы, благодаря которым можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Программы, предусматривающие бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области , охватывают несколько категорий граждан, сообщает Politeka.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет порядок получения соцжилья, однако следует учитывать, что процедура может быть длительной. Заявителям придется собрать пакет документов и ждать свою очередь.

В настоящее время основное внимание направлено на поддержку военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В этот перечень также входят семьи погибших военных и граждане, чьи дома были разрушены в результате боевых действий.

Для многих из них предлагается крыша над головой в более безопасных регионах, а также служебные квартиры на временной основе. В первую очередь помощь оказывают семьям с детьми, людям постарше и лицам с инвалидностью.

Для военных предусмотрены новостройки или восстановленные квартиры, финансируемые как за счет государственного бюджета, так и благодаря донорской помощи. Кроме этого, действует инициатива "Восстановление". Она предоставляет компенсацию в виде сертификатов на новое бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области или средств для строительства.

Отдельная инициатива "єОселя" создана для военных, медиков, педагогов и ученых. Она предусматривает ипотеку под 3%, а для других граждан – под 7%. Максимальная площадь этой программы определена в 52,5 квадратных метра на одного человека и 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Для внутренне перемещенных лиц такие инициативы становятся не только шансом найти новый дом, но и ощущением безопасности. Во многих случаях именно бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области является решением, позволяющим людям стабилизировать свою жизнь после потери.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.