Держава пропонує різні варіанти безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки кільком програмам, повідомляє Politeka.

Отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна відповідно до закону України про житловий фонд соціального призначення.

Саме він визначає механізм надання соціальних квартир окремим категоріям. Треба зважати на те, що процес довгий, і він включає збір документів та тривале очікування своєї черги.

У поточному році увага приділяється передусім тим, хто найбільше потребує допомоги. Йдеться про військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, родини загиблих військових, а також мешканців, чиї оселі зруйновані війною.

Для переселенців передбачені різні варіанти. Це нові квартири у тилових регіонах країни, тимчасові службові приміщення або дах над головою, який надається завдяки міжнародній допомозі. У першу чергу таку можливість отримують сім’ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

Військовим зазвичай пропонують новобудови або відновлені будинки, які фінансуються з державного бюджету чи за рахунок донорів. Окремо діє програма «єВідновлення». Вона дозволяє отримати компенсацію у формі сертифікатів на новий будинок або коштів на будівництво.

А ініціатива «єОселя» пропонує доступну іпотеку під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців. Для решти українців умови інші, а саме 7%. Площа визначається за формулою 52,5 квадратних метра на одну людину та 21 квадратний метр на кожного члена родини.

Попри всі труднощі з бюрократією, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області таки можна отримати.

