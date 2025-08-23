Государство предлагает разные варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря нескольким программам.

Получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно в соответствии с законом Украины о жилом фонде социального назначения.

Именно он определяет механизм предоставления социальных квартир отдельным категориям. Надо учитывать, что процесс долгий, и он включает в себя сбор документов и длительное ожидание своей очереди.

В текущем году внимание уделяется прежде всего тем, кто больше нуждается в помощи. Речь идет о военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, сиротах и детях, лишенных родительской опеки, семьях погибших военных, а также жителях, чьи дома разрушены войной.

Для переселенцев предусмотрены разные варианты. Это новые квартиры в тыловых регионах страны, временные служебные помещения или крыша над головой, предоставляемая благодаря международной помощи. В первую очередь, такую возможность получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Военным обычно предлагают новостройки или восстановленные дома, финансируемые из государственного бюджета или за счет доноров. Отдельно действует программа «Восстановление». Она позволяет получить компенсацию в форме сертификатов на новое здание или средств на строительство.

А инициатива «Есселя» предлагает доступную ипотеку под 3% для военных, медиков, педагогов и ученых. Для остальных украинцев условия другие, а именно 7%. Площадь определяется по формуле 52,5 квадратных метра на одного человека и 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Несмотря на все трудности с бюрократией, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить.

