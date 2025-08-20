Торговельні мережі намагаються оцінити можливість дефіциту продуктів у Полтавській області та інших ризиків для продовольчого ринку, повідомляє Politeka.
Поки що дефіцит продуктів у Полтавській області не зафіксований, однак експерти попереджають, що ситуація може швидко змінитися у випадку масового поширення сарани. Комахи загрожують зерновим культурам, від яких безпосередньо залежить виробництво круп.
Саме тому навіть великі рітейлери визнають, що ризики реальні. У південних областях уже спостерігають масштабні скупчення сарани. Фахівці проводять моніторинг полів і тестують різні способи захисту врожаю.
Біолог і ентомолог Михайло Муленко застерігає, що сарана здатна знищувати поля буквально за кілька годин. Вона не вибирає культури, а нищить усе, що трапляється на шляху: зернові, овочі, баштанні та навіть молоді дерева. Саме це і створює головну небезпеку, адже під ударом опиняється не лише хліб, а й городина, яку вирощують для внутрішнього ринку.
У компанії ЕКО МАРКЕТ підтверджують, що наразі перебоїв із постачанням овочів і фруктів немає. Постачальники працюють стабільно, поля обробляють, тож поки що жителі можуть не хвилюватися за картоплю чи яблука на полицях магазинів. Інша справа із зерновими.
Тут загроза значно серйозніша. У разі активного поширення сарани можливе зменшення врожаю круп, що автоматично вплине на цінники. Саме такий сценарій може спричинити дефіцит продуктів у Полтавській області вже ближче до осені.
Представники торговельних мереж кажуть, що готуються до різних варіантів розвитку подій. У компаніях формують запасні плани для закупівель, аби гарантувати стабільність поставок навіть у разі неврожаю.
Джерело: Комерсант Український
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.
Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.
Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.