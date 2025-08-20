Нашестя азійської сарани вже кілька тижнів турбує фермерів на півдні України, а хвиля думок про дефіцит продуктів докотилася і в Полтавську область.

Торговельні мережі намагаються оцінити можливість дефіциту продуктів у Полтавській області та інших ризиків для продовольчого ринку, повідомляє Politeka.

Поки що дефіцит продуктів у Полтавській області не зафіксований, однак експерти попереджають, що ситуація може швидко змінитися у випадку масового поширення сарани. Комахи загрожують зерновим культурам, від яких безпосередньо залежить виробництво круп.

Саме тому навіть великі рітейлери визнають, що ризики реальні. У південних областях уже спостерігають масштабні скупчення сарани. Фахівці проводять моніторинг полів і тестують різні способи захисту врожаю.

Біолог і ентомолог Михайло Муленко застерігає, що сарана здатна знищувати поля буквально за кілька годин. Вона не вибирає культури, а нищить усе, що трапляється на шляху: зернові, овочі, баштанні та навіть молоді дерева. Саме це і створює головну небезпеку, адже під ударом опиняється не лише хліб, а й городина, яку вирощують для внутрішнього ринку.

У компанії ЕКО МАРКЕТ підтверджують, що наразі перебоїв із постачанням овочів і фруктів немає. Постачальники працюють стабільно, поля обробляють, тож поки що жителі можуть не хвилюватися за картоплю чи яблука на полицях магазинів. Інша справа із зерновими.

Тут загроза значно серйозніша. У разі активного поширення сарани можливе зменшення врожаю круп, що автоматично вплине на цінники. Саме такий сценарій може спричинити дефіцит продуктів у Полтавській області вже ближче до осені.

Представники торговельних мереж кажуть, що готуються до різних варіантів розвитку подій. У компаніях формують запасні плани для закупівель, аби гарантувати стабільність поставок навіть у разі неврожаю.

Джерело: Комерсант Український

