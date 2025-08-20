Нашествие азиатской саранчи уже несколько недель беспокоит фермеров на юге Украины, а волна мнений о дефиците продуктов докатилась и в Полтавскую область.

Торговые сети пытаются оценить возможность дефицита продуктов в Полтавской области и других рисков продовольственного рынка, сообщает Politeka.

Пока дефицит продуктов в Полтавской области не зафиксирован, однако эксперты предупреждают, что ситуация может быстро измениться в случае массового распространения саранчи. Насекомые угрожают зерновым культурам, от которых напрямую зависит производство круп.

Вот почему даже крупные ритейлеры признают, что риски реальны. В южных областях уже наблюдают масштабные скопления саранчи. Специалисты проводят мониторинг полей и тестируют разные способы защиты урожая.

Биолог и энтомолог Михаил Муленко предостерегает, что саранча способна уничтожать поля буквально через несколько часов. Она не выбирает культуры, а уничтожает все, что происходит на пути: зерновые, овощи, бахчевые и даже молодые деревья. Именно это и создает главную опасность, ведь под ударом оказывается не только хлеб, но и овощи, которые выращивают для внутреннего рынка.

В компании ЭКО МАРКЕТ подтверждают, что в настоящее время перебоев со снабжением овощей и фруктов нет. Поставщики работают стабильно, поля обрабатывают, так что пока жители могут не волноваться за картофель или яблоки на полках магазинов. Другое дело с зерновыми.

Здесь угроза гораздо серьезнее. В случае активного распространения саранчи возможно уменьшение урожая круп, что автоматически повлияет на ценники. Именно такой сценарий может вызвать дефицит продуктов в Полтавской области уже ближе к осени.

Представители торговых сетей говорят, что готовятся к разным вариантам развития событий. В компаниях формируют запасные планы по закупкам, чтобы гарантировать стабильность поставок даже в случае неурожая.

Источник: Коммерсант Украинский

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.