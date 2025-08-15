У Луцьку готуються до нового подорожчання проїзду в маршрутках, тож розповідаємо важливі деталі для місцевих мешканців.

Місцеві жителі і перевізники обговорювали подорожчання проїзду у Луцьку, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби міської ради, подорожчання проїзду в Луцьку може змінити ціну квитка з 14 до 18 гривень за поїздку.

Обговорення щодо подорожчання проїзду у Луцьку мало відбутися у п’ятницю, 15 серпня, о 15:00 у залі засідань Центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Лесі Українки, 35, 4-й поверх.

Формат заходу передбачав «круглий стіл» із залученням представників влади, перевізників, місцевих, громадських організацій та ЗМІ. Мета зустрічі полягала у тому, щоб дати змогу всім зацікавленим обговорити обґрунтованість нового тарифу і поділитися думками про майбутнє громадського транспорту.

Востаннє підняття вартості квитка відбувалося 15 червня 2022 року. Тоді відбувся стрибок з 8 до 14 гривень за одну поїздку. З того часу тарифи залишалися стабільними, проте економічні реалії змушують владу і перевізників переглядати розцінки.

Тому після цього, 19 липня 2023 року, виконавчий комітет міської ради ухвалив підвищення вартості квитків у тролейбусах з 6 до 8 грн, а для дітей та студентів залишили 4 грн за поїздку.

На обговорення запрошували усіх юридичних та фізичних осіб, що надають послуги з перевезення пасажирів автобусами у звичайному режимі руху, а також мешканців міста. Представники громадських організацій і журналісти також мали змогу поставити запитання і внести пропозиції.

Міська влада підкреслює, що подібні заходи допомагають врахувати думку громади і приймати збалансовані рішення.

Варто нагадати, що такий ріст тарифів відбувається в умовах зростання витрат перевізників на паливо, обслуговування транспорту та оплату праці водіїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати