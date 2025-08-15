В Луцке готовятся к новому подорожанию проезда в маршрутках, так что рассказываем важные детали для местных жителей.

Местные жители и перевозчики обсуждали подорожание проезда в Луцке , сообщает Politeka.

По информации пресс-службы городского совета, подорожание проезда в Луцке может изменить цену билета с 14 до 18 гривен за поездку.

Обсуждение подорожания проезда в Луцке должно было состояться в пятницу, 15 августа, в 15:00 в зале заседаний Центра предоставления административных услуг по адресу ул. Леси Украинки, 35, 4-й этаж.

Формат мероприятия предусматривал круглый стол с привлечением представителей власти, перевозчиков, местных, общественных организаций и СМИ. Цель встречи заключалась в том, чтобы дать возможность всем заинтересованным обсудить обоснованность нового тарифа и поделиться мнениями о будущем общественного транспорта.

Последнее повышение стоимости билета происходило 15 июня 2022 года. Тогда произошел скачок с 8 до 14 гривен за одну поездку. С этого времени тарифы оставались стабильными, однако экономические реалии заставляют власть и перевозчиков пересматривать расценки.

Поэтому после этого, 19 июля 2023, исполнительный комитет городского совета принял повышение стоимости билетов в троллейбусах с 6 до 8 грн, а для детей и студентов оставили 4 грн за поездку.

На обсуждение приглашались все юридические и физические лица, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров автобусами в обычном режиме движения, а также жителей города. Представители общественных организаций и журналисты также имели возможность задать вопросы и внести предложения.

Городские власти подчеркивают, что подобные меры помогают учесть мнение общества и принимать сбалансированные решения.

Следует напомнить, что такой рост тарифов происходит в условиях роста расходов перевозчиков на топливо, обслуживание транспорта и оплату труда водителей.

