У Київській області назріває серйозна проблема з дефіцитом продуктів, що може спричинити різке зростання вартості ключового товару, як повідомляє Politeka.net.

Найбільший ризик полягає у можливій повній відсутності внутрішнього

виробництва жита.

За прогнозами директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського, у 2025–2026 роках ціна буханця житнього хліба може сягнути 40–50 гривень. Причина — необхідність закупівлі дорогої імпортної сировини, адже власних запасів країні не вистачає.

Ситуація наближається до критичної. Уже зараз частина борошна для пекарень завозиться з Польщі та країн Балтії. Основна ж проблема криється у небажанні вітчизняних аграріїв сіяти жито: його врожайність у середньому становить близько 40 центнерів з гектара, тоді як пшениця дає 60, що робить її прибутковішою для фермерів.

Важливу роль у дефіциті продуктів у Київській області відіграла і Білорусь, яка тривалий час була головним постачальником жита в Україну, але останнім часом майже повністю зупинила поставки. Внутрішні обсяги нині не покривають навіть мінімальних потреб ринку.

Результат дефіциту продуктів у Київській області — стрімке зростання цін. Якщо у 2024 році тонна жита коштувала 6–7 тисяч гривень, то у травні 2025-го ціна вже сягнула 12–14 тисяч. Житнє борошно також подорожчало: з 10 тисяч у 2024-му до 18–20 тисяч у 2025 році.

Такі зміни б’ють по кінцевому продукту — хлібу. Деякі пекарні вже попереджають, що можуть повністю відмовитися від виробництва житніх сортів через їхню нерентабельність. Імпортне борошно дорожче, а українського стає дедалі менше.

Водночас експерти припускають, що високі ціни можуть стати стимулом для аграріїв повернутися до вирощування жита. Якщо це станеться, то у сезоні 2026–2027 років можливе збільшення площ посівів і поступове вирівнювання ситуації на ринку. Проте найближчі два роки обіцяють бути складним періодом адаптації як для виробників, так і для споживачів.

Джерело: interfax.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.