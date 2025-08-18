В Киевской области назревает серьезная проблема с дефицитом продуктов, что может повлечь за собой резкий рост стоимости ключевого товара, как сообщает Politeka.net.

Наибольший риск заключается в возможном полном отсутствии внутреннего производства ржи.

По прогнозам директора Союза «Мукомели Украины» Родиона Рыбчинского, в 2025–2026 годах цена буханки ржаного хлеба может достичь 40–50 гривен. Причина — необходимость закупки дорогостоящего импортного сырья, ведь собственных запасов стране не хватает. Ситуация близится к критической. Уже сейчас часть муки для пекарен завозится из Польши и стран Балтии. Основная же проблема кроется в нежелании отечественных аграриев сеять рожь: ее урожайность в среднем составляет около 40 центнеров с гектара, тогда как пшеница дает 60, что делает ее более прибыльной для фермеров.

Важную роль в дефиците продуктов в Киевской области сыграла и Беларусь, долгое время являвшаяся главным поставщиком ржи в Украину, но в последнее время почти полностью остановившая поставки. Внутренние объемы сейчас не покрывают даже минимальные потребности рынка.

Результат дефицита продуктов в Киевской области – стремительный рост цен. Если в 2024 году тонна ржи стоила 6–7 тысяч гривен, то в мае 2025-го цена уже достигла 12–14 тысяч. Ржаная мука также подорожала: с 10 тысяч в 2024 году до 18–20 тысяч в 2025 году. Такие изменения отражаются на конечном продукте — хлебе.

Некоторые пекарни уже предупреждают, что могут полностью отказаться от производства ржаных сортов из-за их нерентабельности.

Импортная мука дороже, а украинской становится все меньше. В то же время, эксперты предполагают, что высокие цены могут стать стимулом для аграриев вернуться к выращиванию ржи. Если это произойдет, то в сезоне 2026-2027 годов возможно увеличение площадей посевов и постепенное выравнивание ситуации на рынке. Однако в ближайшие два года обещают быть сложным периодом адаптации как для производителей, так и для потребителей.

