Відомо, як оформити щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області може бути отримана українцями, що відповідають певним категоріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена постановою Кабміну.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області відбувається на регулярній основі - щомісяця - і залежить від прожиткового мінімуму. Станом на кінець 2024 року доплата пенсіонерам після 65 років дорівнює 40% від 2361 грн, тобто 944 грн.

Хто може отримати щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області

Фінансова підтримка надається тільки тим українцям, які відповідають усім наступним вимогам:

Вік – 80 років або більше;

Соціальний стан – пенсіонер проживає самотньо;

Наявність пенсії – тільки за віком, без додаткових соціальних виплат або пенсії по інвалідності;

Стан здоров’я – наявна потреба у регулярному догляді, підтверджена медичними документами.

Важливо: доплата не надається тим, хто отримує пенсію по інвалідності або інші види соціальної допомоги. Потреба у догляді обов’язково має бути підтверджена офіційним лікарським висновком.

Як оформити щомісячну грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області

Пенсіонеру, який бажає отримати цю фінансову підтримку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із наступним пакетом документів:

Висновки лікарів про стан здоров’я та необхідність регулярного догляду;

Паспорт та ідентифікаційний номер (ІПН);

Виписка або довідка, що підтверджує відсутність інших соціальних виплат, крім пенсії за віком.

Після позитивного рішення ПФУ ця допомога нараховується щомісяця, і пенсіонер отримує додатково 944 грн до своєї пенсії. Виплата є постійною, а не одноразовою.

