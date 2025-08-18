Известно, как оформить ежемесячную денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области может быть получена украинцами, отвечающими определенным категориям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Выплата предусмотрена постановлением Кабмина.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области проходит на регулярной основе - ежемесячно - и зависит от прожиточного минимума. По состоянию на конец 2024 доплата украинцам после 65 лет равна 40% от 2361 грн, то есть 944 грн.

Кто может получить ежемесячную денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области

Финансовая поддержка предоставляется только украинцам, которые отвечают всем следующим требованиям:

Возраст – 80 лет или больше;

Социальное положение – украинец проживает одиноко;

Наличие пенсии – только по возрасту, без дополнительных социальных выплат или пенсии по инвалидности;

Состояние здоровья – потребность в регулярном уходе, подтвержденная медицинскими документами.

Важно: доплата не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другим видам социальной поддержки. Потребность в уходе обязательно должна быть подтверждена официальным врачебным заключением.

Как оформить ежемесячную денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области

Человеку, желающему получить эту финансовую поддержку, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) со следующим пакетом документов:

Выводы врачей о состоянии здоровья и необходимости регулярного ухода;

Паспорт и идентификационный номер (ИНН);

Выписка или справка, подтверждающая отсутствие других социальных выплат.

После положительного решения ПФУ эта поддержка начисляется ежемесячно, и он получает дополнительно 944 грн к своей пенсии. Выплата является постоянной, а не единовременной.

