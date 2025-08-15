Нова система оплати проїзду в Полтаві тестується у комунальному громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт Полтавської міської ради

та виконавчого комітету.

В межах проєкту впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) на деяких автобусах і тролейбусах Комунального підприємства «Полтаваавтоелектротранс» встановили стаціонарні валідатори. Вони працюють у тестовому режимі, аби перевірити їхню ефективність та зручність для пасажирів.

Бортове обладнання змонтоване по два пристрої на кожен транспортний засіб. Крім того, 40 працівників підприємства пройшли додаткове навчання для правильного використання валідаторів і забезпечення їхнього якісного обслуговування. Пристрої розташовані біля кожного входу в салон, що дозволяє швидко і зручно оплачувати поїздку без готівки.

З 8 серпня пасажири тестових тролейбусів та автобусів можуть розраховуватися за проїзд електронним квитком, через мобільний телефон або банківською карткою. При цьому залишається можливість розрахунку готівкою у кондуктора. У перші дні роботи пристроїв за їхнім функціонуванням спостерігатиме представник обслуговуючої компанії, аби виявити можливі недоліки та оперативно їх усунути.

Після успішного завершення тестування планується поширити стаціонарні валідатори на інший комунальний транспорт міста. Така модернізація дозволить забезпечити більш комфортне обслуговування пасажирів, а також спростить контроль за розрахунком.

Нагадаємо, валідатор — це електронний пристрій, який встановлюють у транспортному засобі для безготівкової оплати квитків. Нова система оплати проїзду в Полтаві має на меті підвищити ефективність перевезень і забезпечити зручніший сервіс для мешканців та гостей міста.

