Новая система оплаты проезда в Полтаве тестируется на коммунальном общественном транспорте, сообщает Politeka.

Такую информацию дает официальный сайт Полтавского городского совета

и исполнительного комитета.

В рамках проекта внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСООП) на некоторых автобусах и троллейбусах Коммунального предприятия "Полтаваавтоэлектротранс" установили стационарные валидаторы. Они работают в тестовом режиме, чтобы проверить их эффективность и удобство для пассажиров.

Бортовое оборудование смонтировано по два устройства на каждое транспортное средство. Кроме того, 40 работников предприятия прошли дополнительную учебу для правильного использования валидаторов и обеспечения их качественного обслуживания. Устройства расположены у каждого входа в салон, что позволяет быстро и удобно оплачивать поездку без наличных денег.

С 8 августа пассажиры тестовых троллейбусов и автобусов могут рассчитываться за проезд по электронному билету, через мобильный телефон или банковской картой. При этом остается возможность наличного расчета у кондуктора. В первые дни работы устройств за их функционированием будет наблюдать представитель обслуживающей компании, чтобы выявить возможные недостатки и оперативно устранить их.

После успешного завершения тестирования планируется распространить стационарные валидаторы на другой коммунальный транспорт. Такая модернизация позволит обеспечить более комфортное обслуживание пассажиров, а также упростит контроль за расчетом.

Напомним, валидатор — это электронное устройство, устанавливаемое в транспортном средстве для безналичной оплаты билетов. Новая система оплаты проезда в Полтаве - повысить эффективность перевозок и обеспечить более удобный сервис для жителей и гостей города.

