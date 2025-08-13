Основні напрями діяльності програми охоплюють кілька важливих складових включно з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати при відповідності до певних критеріїв, повідомляє Politeka.net.

Одним з роздавачів гуманітарних наборів є благодійна організація "Карітас", яка розкрила деталі про проєкт, в рамках якого можна отримати підтримку.

Для людей, які у 2022 році через воєнну агресію росії були змушені залишити свої домівки та переїхати до Полтавської області, реалізовується комплексна програма підтримки. Її мета — не лише забезпечити безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, але й допомогти адаптуватися до нових умов життя, отримати необхідну допомогу та відновити психологічний баланс.

Основні напрями діяльності програми охоплюють кілька важливих складових:

Гуманітарна допомога. Внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій, можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, гігієнічні набори, а також дитяче харчування. Це дозволяє забезпечити базові щоденні потреби сімей, які опинилися у скрутних обставинах.

Психологічна підтримка. Дорослі та діти, що пережили важкі події, пов’язані з війною, можуть скористатися послугами кваліфікованих фахівців. Психологи допомагають опрацювати травматичний досвід, знизити рівень тривожності та повернути впевненість у майбутньому.

Соціальні послуги для дітей. На базі дитячого простору функціонують програми дозвілля та розвитку для дітей внутрішньо переміщених осіб. Це безпечне місце, де вони можуть навчатися, спілкуватися та відновлювати відчуття стабільності.

Юридичне консультування. ВПО можуть отримати безкоштовні поради з правових питань, зокрема щодо оформлення документів, соціальних виплат чи відновлення втрачених прав.

Кейс-менеджмент. Для постраждалих осіб, які потребують індивідуального підходу, передбачена робота з персональним кейс-менеджером. Фахівець аналізує потреби конкретної людини та підбирає найбільш ефективні шляхи допомоги.

