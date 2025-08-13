Основные направления деятельности программы охватывают несколько важных составляющих, включая бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить при соответствии с определенными критериями.

Одним из раздатчиков гуманитарных наборов является благотворительная организация "Каритас", раскрывшая детали о проекте, в рамках которого можно получить поддержку.

Для людей, которые в 2022 году из-за военной агрессии россии были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Полтавскую область, реализуется комплексная программа поддержки. Ее цель не только обеспечить бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, но и помочь адаптироваться к новым условиям жизни, получить необходимую помощь и восстановить психологический баланс.

Основные направления деятельности программы охватывают несколько важных составляющих:

Гуманитарная помощь. Внутри перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиенические наборы, а также детское питание. Это позволяет обеспечить базовые ежедневные потребности семей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах.

Психологическая поддержка. Взрослые и дети, пережившие тяжелые события, связанные с войной, могут воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Психологи помогают разработать травматический опыт, снизить уровень тревожности и вернуть уверенность в будущем.

Социальные сервисы для детей. На базе детского пространства функционируют программы досуга и развития детей внутренне перемещенных лиц. Это безопасное место, где они могут учиться, общаться и восстанавливать чувство стабильности.

Юридическое консультирование. ВПЛ могут получить бесплатные советы по правовым вопросам, в частности, по оформлению документов, социальным выплатам или восстановлению утраченных прав.

Кейс-менеджмент. Для пострадавших лиц, нуждающихся в индивидуальном подходе, предусмотрена работа с персональным кейс-менеджером. Специалист анализирует потребности конкретного человека и выбирает наиболее эффективные пути помощи.

