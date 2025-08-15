Присутність заявника під час видачі безкоштовних продуктів для ВПО у Харківській області є обов'язковою.

Безкоштовні продукти для ВПО у Харківській області можна отримати лише за умови дотримання визначених правил і відповідності критеріям, повідомляє Politeka.

Допомогу надає благодійний фонд «Долоньки Милосердя».

БФ «Долоньки Милосердя» оголосив про чергову роздачу харчових наборів для внутрішньо переміщених осіб у регіоні. Участь можуть взяти:

переселенці, які мають при собі довідку ВПО, паспорт та ідентифікаційний код;

багатодітні сім’ї та одинокі батьки за наявності документа, що підтверджує статус.

Звертається увага, що люди, які вже були зареєстровані та отримували допомогу 26.07.2025, 02.08.2025 або 09.10.2025, повторно участь брати не зможуть — заявка в такому випадку буде анульована.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Харківській області запланована у місті Мерефа. Присутність заявника є обов’язковою: відсутність під час роздачі призведе до скасування надання допомоги. Потрібно мати з собою весь пакет документів. Принцип видачі — одна особа з повним набором паперів отримує один продуктовий пакет.

Дата проведення: субота, 16 серпня 2025 року.

Час: з 09:00 до 12:00.

Місце: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 279 (біля ГОР-Газу).

Перед отриманням необхідно заповнити анкету. Захід спрямований на підтримку людей, які перебувають у складних умовах, та є частиною діяльності фонду, що надає допомогу вразливим категоріям населення.

До слова, у Харківській області також повідомляли про можливість отримання грошової підтримки. передбачає підтримку людей, які постраждали від війни. Ініціатива покликана відновити базові умови життя.

