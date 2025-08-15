Присутствие заявителя при выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ в Харьковской области обязательно.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области можно получить только при условии соблюдения определенных правил и соответствия критериям, сообщает Politeka.

Помощь оказывает благотворительный фонд «Долоньки Милосердия».

БФ «Долоньки Милосердия» объявил об очередной раздаче пищевых наборов для внутренне перемещенных лиц в регионе. Участие могут принять:

переселенцы, имеющие при себе справку ВПЛ, паспорт и идентификационный код;

многодетные семьи и одинокие родители при наличии документа, подтверждающего статус.

Обращается внимание, что люди, уже зарегистрированные и получавшие помощь 26.07.2025, 02.08.2025 или 09.10.2025, повторно участвовать не смогут — заявка в таком случае будет аннулирована.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Харьковской области запланирована в городе Мерефа. Присутствие заявителя обязательно: отсутствие при раздаче приведет к отмене оказания помощи. Нужно иметь весь пакет документов. Принцип выдачи – один человек с полным набором бумаг получает один продуктовый пакет.

Дата проведения: суббота, 16 августа 2025 года.

Время: с 09:00 до 12:00.

Место: г. Мерефа, ул. Днепровская, 279 (возле ГОР-ГАЗа).

Перед получением нужно заполнить анкету. Мероприятие направлено на поддержку людей, находящихся в сложных условиях, и является частью деятельности фонда, оказывающего помощь уязвимым категориям населения.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о возможности получения денежной поддержки. предусматривает поддержку людей, пострадавших от войны. Инициатива призвана восстановить базовые условия жизни.

