У Харківській області продовжує діяти програма, в межах якої надається грошова допомога для ВПО, тож розповідаємо деталі.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається Карітас за підтримки швейцарських партнерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, грошова допомога для ВПО в Харківскій області передбачає підтримку людей, які постраждали від війни. Ініціатива покликана відновити базові умови життя.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області означає екстрену фінансову підтримку, стабілізаційні виплати та низку додаткових сервісів для тих, хто втратив житло або опинився в зоні ризику.

Екстрені кошти надаються внутрішньо переміщеним особам, які залишили свої домівки не пізніше ніж за 30 днів до звернення, а також сім’ям, що проживають у межах 15 кілометрів від лінії фронту, або постраждали від раптових обстрілів.

Кожен член домогосподарства може отримати по 10 800 гривень одноразово, але не більше ніж для чотирьох осіб. Стабілізаційна підтримка ж спрямована на тих, хто виїхав після 24 лютого 2022 року, повернувся до рідного місця проживання, або мешкає на деокупованих територіях.

У такому випадку передбачено по 3 600 гривень на людину щомісяця протягом пів року, знову ж таки максимум для чотирьох осіб. Окрім виплат, програма пропонує соціальний супровід від кейс-менеджера для переселенціів, компенсацію оренди житла, відновлення будинків у форматі легких та середніх ремонтів, а також психологічну підтримку.

Діє послуга домашньої опіки для самотніх літніх людей від 55 років та осіб з інвалідністю від 18 років. Участь у програмі можуть брати родини, які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року, і місцеві жителі, чиє житло чи здоров’я постраждали від війни.

