В Харьковской области продолжает действовать программа, в рамках которой предоставляется денежная помощь для ВПЛ, и рассказываем детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется Каритас при поддержке швейцарских партнеров, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает поддержку людей, пострадавших от войны. Инициатива призвана восстановить базовые условия жизни.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области означает экстренную финансовую поддержку, стабилизационные выплаты и ряд дополнительных сервисов для тех, кто потерял жилье или оказался в зоне риска.

Экстренные средства предоставляются внутренне перемещенным лицам, покинувшим свои дома не позднее 30 дней до обращения, а также семьям, проживающим в пределах 15 километров от линии фронта, или пострадавшим от внезапных обстрелов.

Каждый член домохозяйства может получить по 10 800 гривен однократно, но не более четырех человек. Стабилизационная поддержка же направлена на тех, кто выехал после 24 февраля 2022 года, вернулся к родному месту жительства или проживает на деоккупированных территориях.

В таком случае предусмотрено по 3600 гривен на человека ежемесячно в течение полугода, опять же максимум для четырех человек. Помимо выплат программа предлагает социальное сопровождение от кейс-менеджера для переселенцев, компенсацию аренды жилья, восстановление домов в формате легких и средних ремонтов, а также психологическую поддержку.

Действует услуга домашней опеки для одиноких престарелых от 55 лет и лиц с инвалидностью от 18 лет. Участие в программе могут принимать семьи, прибывшие из зон боевых действий после 24 февраля 2022 года, и местные жители, чье жилье или здоровье пострадали от войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.