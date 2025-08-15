Нова система оплати проїзду в Сумській області офіційно представлена, повідомляє Politeka.

Мешканцям Конотопа пропонують електронну картку «Конотопка», сумісну з валідаторами, встановленими у 60 автобусах і трамваях. Розробка цього сервісу тривала з минулого року. До картки додано мобільний застосунок, який дозволяє користуватися електронними чергами у ЦНАП, медичних закладах, а також отримувати актуальні міські новини.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков зазначив, що система має широкий спектр функцій. Унікальний дизайн картки несе історичне значення: її назва пов’язана з річкою, яка колись протікала через місто. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній наголосив, що річка колись відігравала важливу роль у фортифікації Конотопа.

У підприємстві повідомили про переведення кондукторів на інші посади, частина вже працює контролерами. Працівники припиняють продаж паперових квитків і допомагають впроваджувати електронний метод оплати. Директор КП Віктор Тимошенко підкреслив, що ця модель показала ефективність у містах-партнерах та сприяє зростанню фінансових надходжень.

Пільгові картки надає Управління соціального захисту населення. Отримати їх можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та інші пільгові категорії. Видача проводиться у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін додав, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. Окрему картку для школярів запровадять з 1 вересня. Нова система оплати проїзду в Сумській області доступна користувачам з 22 липня.

Джерело: Конотопська міськрада

