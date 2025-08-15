Новая система оплаты проезда в Сумской области официально представлена, сообщает Politeka.

Жителям Конотопа предлагают электронную карточку «Конотопка», совместимую с валидаторами, установленными в 60 автобусах и трамваях. Разработка этого сервиса продолжалась с прошлого года. К карте добавлено мобильное приложение, позволяющее пользоваться электронными очередями в ЦНАП, медицинских учреждениях, а также получать актуальные городские новости.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников отметил, что система имеет широкий спектр функций. Уникальный дизайн карты несет историческое значение: ее название связано с рекой, когда-то протекавшей через город. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний отметил, что река когда-то играла немаловажную роль в фортификации Конотопа.

В предприятии сообщили о переводе кондукторов на другие должности, часть работает контролерами. Сотрудники прекращают продажу бумажных билетов и помогают внедрять электронный метод оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко подчеркнул, что эта модель показала эффективность в городах-партнерах и способствует росту финансовых поступлений.

Льготные карты предоставляет Управление социальной защиты населения. Получить их могут участники боевых действий, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие льготные категории. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин добавил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. Отдельную карточку для школьников введут с 1 сентября. Новая система оплаты проезда в Сумской области доступна пользователям с 22 июля.

Источник: Конотопский горсовет

