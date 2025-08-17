Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стане важливою підтримкою для окремих категорій населення цього року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює розміри разової грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.

Як інформує ПФУ, загалом суми грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі будуть від 450 до 3100 гривень і охоплять ветеранів, жертв нацистських переслідувань та осіб з особливими заслугами перед державою.

У 2025 році порядок нарахування грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Запоріжжі не змінився. Літні люди, які мають право на виплату, отримають її автоматично в серпні разом із основною пенсією. Звертатися до Пенсійного фонду окремо не потрібно.

Для військовослужбовців та працівників, які мають відповідний статус, кошти перераховують на рахунки військових частин або організацій на підставі заявок від роботодавців. Важливо, щоб роботодавець мав усі документи, які підтверджують статус ветерана.

Особи, які не відносяться до жодної з попередньо названих категорій, повинні подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Розмір виплат у 2025 році вже визначено. Особи з інвалідністю першої групи, отриманою внаслідок війни, та громадяни з особливими заслугами перед державою будуть мати 3100 гривень. Другій групі інвалідності внаслідок війни надійде 2900.

Третя група інвалідності, спричинена війною - 2700. УБД - 1000, члени родин осіб з особливими заслугами - 650. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто або інших місць примусового утримання будуть мати додаткові 450 гривень.

