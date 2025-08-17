Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье станет важной поддержкой для отдельных категорий населения в этом году.

Кабинет министров принял постановление, устанавливающее размеры разовой денежной помощи для пенсионеров в Запорожье ко Дню Независимости Украины, сообщает Politeka.

Как информирует ПФУ, суммы денежной помощи для пенсионеров в Запорожье будут от 450 до 3100 гривен и охватят ветеранов, жертв нацистских преследований и лиц с особыми заслугами перед государством.

В 2025 г. порядок начисления денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Запорожье не изменился. Старики, имеющие право на выплату, получат ее автоматически в августе вместе с основной пенсией. Обращаться в Пенсионный фонд по отдельности не нужно.

Для военнослужащих и работников, имеющих соответствующий статус, средства перечисляются на счета воинских частей или организаций на основании заявок от работодателей. Важно, чтобы у работодателя были все документы, подтверждающие статус ветерана.

Лица, не относящиеся к ни одной из предварительно названных категорий, должны подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно лично, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Размер выплат в 2025 году уже определен. Лица с инвалидностью первой группы, полученной в результате войны, и граждане с особыми заслугами перед государством будут иметь 3100 гривен. Второй группе инвалидности в результате войны поступит 2900.

Третья группа инвалидности, вызванная войной – 2700. УБД – 1000, члены семей лиц с особыми заслугами – 650. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания будут иметь дополнительные 450 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.