Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області спрямована на підтримку тих, хто найбільше постраждав від війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається завдяки міжнародним гуманітарним ініціативам, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітасу, програма розроблена так, що дає людям змогу самостійно вирішувати, що для них зараз найважливіше.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в рамках багатофункціональної програми МРСА, яка передбачає гранти для вразливих та малозабезпечених категорій населення.

Мета полягає у тому, щоб підтримати людей у кризових обставинах, дати їм змогу задовольнити базові потреби та відчути впевненість у завтрішньому дні. Це допомагає не лише окремим домогосподарствам, а й місцевим громадам, оскільки витрачені кошти повертаються у вигляді підтримки місцевих ринків і малого бізнесу.

Перевагою є те, що люди можуть самостійно вирішувати, що купувати першочергово. У рамках ініціативи грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається без обмежень щодо способу використання.

Основні параметри МРСА передбачають грант у розмірі 3600 гривень на одну людину щомісяця. Підтримка триває три місяці, а загальна сума виплат за цей час становить 10800 гривень. Одна родина може отримати до чотирьох грантів, тобто максимум 43200 гривень.

Варто розуміти, що ці ініціативи діють не постійно і не в усіх регіонах одночасно. Тому для уточнення актуальних проєктів у вашому регіоні варто звертатися до органів місцевого самоврядування або представництв організації Карітасу України.

Отримати виплати можуть внутрішньо переміщені особи, мешканці прифронтових територій та зон катастроф, люди, які повернулися додому після вимушеного переїзду, постраждалі від бойових дій або стихійних лих, а також ті, хто перебуває у транзиті.

