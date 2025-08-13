Графік відключення світла з 14 по 15 серпня у Дніпрі та області надає детальну інформацію для споживачів.

Графік відключення світла з 14 по 15 серпня у Дніпрі та області буде застосовано через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У Дніпрі 14 серпня з 08:00 до 18:00 відключення електропостачання заплановане за адресами: вул. Автотранспортна (5, 8А, 12, 16Г, 19), проспект Олександра Поля (82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110), вул. Вакуленчука, 21А, вул. Міського Лісу, 57, вул. Василя Сліпака (17, 19, 21), вул. Грушова (1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16), вул. Матроська, 18, вул. Молодіжна (2, 4, 9, 11, 11А, 12-14), вул. Празька (2-10, парні), провулок Матроський (1-6, 8-14 парні, 17, 19, 23, 25) та провулок Молодіжний (14А, 15).

У місті Жовті Води 14 числа знеструмлення відбудеться у дві зміни: з 08:00 до 13:00 за адресою вул. Промислова, 11, а з 14:00 до 18:00 за такими вулицями: Героїв УПА, 1Г; Транспортна (1, 10Г, 14); Українська (34А, 43, 45, 46, 48); провулки Серпневий і Тупіковий, 1.

На території Криворізького району 14-го з 08:00 до 18:00 світло вимкнуть у місті Кривому Розі за адресами: вул. Будівельна (1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10), Веселкова (3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41), Енергетична (1-6, 8, 11, 12, 23), Новорічна (1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22), Переможців (1-9, 11, 59), Ялинкова (2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16), СТ "Дружба" (345), Генерала Безручка (43), проспект Перемоги (37, 37А).

Також у селах Жовте (вулиця Цементників: 1-7, 10, 11, 13-15, 51, 53, 256, 269) та Червона Колона (вул. Заводська 3-9 непарні, 13-57 непарні; вул. Набережна 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50).

На 15 серпня з 08:00 до 18:00 в Кривому Розі планують відключення за такими адресами: вул. Левицького 58-70 (парні), Мирослава Андрущука (1-17, 20-23), Олега Ричкова (2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24), Сергія Заїки (1, 3, 5-7, 9, 11).

