График отключения света с 14 по 15 августа в Днепре и области будет применен из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В Днепре 14 августа с 08:00 до 18:00 отключение электроснабжения запланировано по адресу ул. Автотранспортная (5, 8А, 12, 16Г, 19), проспект Александра Поля (82, 82А, 82Д, 84, 84А, 84Г, 86, 110), ул. Вакуленчука, 21А, ул. Городского Леса, 57, ул. Василия Слипака (17, 19, 21), ул. Грушева (1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16), ул. Матросская, 18, ул. Молодежная (2, 4, 9, 11, 11А, 12-14), ул. Пражская (2-10, парные), переулок Матросский (1-6, 8-14 парные, 17, 19, 23, 25) и Молодежный переулок (14А, 15).

В городе Желтые Воды 14 числа обесточивания произойдет в две смены: с 08:00 до 13:00 по адресу ул. Промышленная, 11, а с 14:00 до 18:00 по следующим улицам: Героев УПА, 1Г; Транспортная (1, 10Г, 14); Украинский (34А, 43, 45, 46, 48); переулки Августовский и Тупиковый, 1

На территории Криворожского района 14 с 08:00 до 18:00 свет выключат в городе Кривом Роге по адресам: ул. Строительная (1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10), Радужная (3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41), Энергетическая (1-6, 8, 11, 12, 23, 2 14, 16, 18, 22), Победителей (1-9, 11, 59), Елочная (2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16), СТ "Дружба" (345), Генерала Безручко (43), проспект Победы (37, 37).

Также в селах Желтое (улица Цементников: 1-7, 10, 11, 13-15, 51, 53, 256, 269) и Красная Колонна (ул. Заводская 3-9 нечетные, 13-57 нечетные; ул. Набережная 1-9, 3, 2 43-50).

На 15 августа с 08:00 до 18:00 в Кривом Роге планируется отключение по следующим адресам: ул. Левицкого 58-70 (парни), Мирослава Андрущука (1-17, 20-23), Олега Рычкова (2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24), Сергея Заики (1, 3, 5-7, 9, 11).

График отключения света с 14 по 15 августа в Днепре и области предоставляет подробную информацию для потребителей во избежание неудобств при перебоях электроснабжения.

