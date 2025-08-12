У Дніпропетровській області надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у вигляді спеціальних продуктових сертифікатів, які можна використати у магазинах, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується завдяки благодійному фонду «Крок з Надією». Організація розпочала новий проєкт підтримки людей похилого віку та інших вразливих категорій населення, які постраждали через війну.

Учасники програми отримують ваучери номіналом 440 гривень, що дає змогу придбати харчі на власний розсуд. Використати їх можна у мережі магазинів АТБ. Такий формат підтримки має перевагу, адже дозволяє людям самостійно обирати безкоштовні продукти відповідно до особистих смаків, харчових звичок і навіть дієтичних вимог.

Програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій людей в Дніпропетровській області стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережею супермаркетів АТБ.

Їхні спільні зусилля дали змогу організувати адресну підтримку саме там, де вона найбільше потрібна. Щоб отримати ваучер, потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Для цього у месенджері Telegram створено спеціальний чат-бот.

Якщо виникнуть труднощі, працює гаряча лінія підтримки. Дзвінки приймають з понеділка по четвер у проміжку з 13:00 до 18:00. Це дає змогу оперативно вирішити будь-які запитання.

Перед тим, як телефонувати на гарячу лінію, перегляньте на офіційній сторінці, чи досі діє дана ініціатива. Це допоможе уникнути зайвих незручностей для вас та праційників фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.