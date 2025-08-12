В Днепропетровской области оказывают гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области предоставляется в виде специальных продуктовых сертификатов, которые можно использовать в магазинах, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области осуществляется благодаря благотворительному фонду «Шаг с Надеждой». Организация начала новый проект поддержки пожилых людей и других уязвимых категорий населения, пострадавших из-за войны войны.

Участники программы получают ваучеры номиналом 440 гривен, что позволяет приобрести продукты по собственному усмотрению. Использовать их можно в сети магазинов АТБ. Такой формат поддержки имеет преимущество, ведь позволяет людям самостоятельно выбирать бесплатные продукты в соответствии с личными вкусами, пищевыми привычками и даже диетическими требованиями.

Программа гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий людей Днепропетровской области стала возможной благодаря сотрудничеству с международными партнерами Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью супермаркетов АТБ.

Их совместные усилия позволили организовать адресную поддержку именно там, где она больше всего нужна. Чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Для этого в мессенджере Telegram создан специальный чат-бот.

Если возникнут трудности, работает горячая линия поддержки. Звонки принимают с понедельника по четверг в промежутке с 13:00 до 18:00. Это позволяет оперативно решить любые вопросы.

Перед тем, как звонить на горячую линию, посмотрите на официальной странице, до сих пор действует ли данная инициатива. Это поможет избежать лишних неудобств для вас и работников фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.