Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області є важливою підтримкою для тих, хто залишився без даху над головою у складний час.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області доступне людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Тимчасові варіанти розміщення надають місцеві органи влади, волонтери, приватні власники та окремі організації.

Актуальну інформацію про наявність місць, умови проживання та способи зв’язку з орендодавцями публікують на платформі "Там, де вас чекають". Для зручності створено сервіс "Прихисток", який дозволяє обрати регіон, зазначити кількість осіб та сформувати запит відповідно до потреб. Після цього система пропонує доступні пропозиції. Далі необхідно самостійно контактувати з автором оголошення. За такою ж схемою функціонує ресурс "Допомагай", де також розміщено відповідні варіанти.

Поселення у спеціально підготовлених місцях організовують обласні адміністрації або муніципальні структури. Щоб потрапити до таких пунктів, потрібно заявити про потребу під час евакуації, звернутися до координаційного штабу чи скористатися гарячою лінією.

Крім цього, внутрішньо переміщені особи мають можливість звертатися до центрів соціального захисту для отримання адресної допомоги. Власники нерухомості, які безоплатно надають її, можуть претендувати на компенсацію. Для цього слід подати заяву до органів місцевого самоврядування.

До слова, в Одеській області переселенці також можуть отримати безкоштовні продукти. Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує.

