Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области является важной поддержкой для тех, кто остался без крова в сложное время.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Временные варианты размещения предоставляются местными органами власти, волонтерами, частными владельцами и отдельными организациями.

Актуальную информацию о наличии мест, условиях проживания и способах связи с арендодателями публикуют на платформе "Там, де вас чекають". Для удобства создан сервис "Прихисток", позволяющий выбрать регион, указать количество человек и сформировать запрос в соответствии с потребностями. После этого система предлагает доступные предложения. Далее необходимо самостоятельно контактировать с автором объявления. По такой же схеме функционирует ресурс "Допомагай" где также размещены соответствующие варианты.

Поселения в специально подготовленных местах организуют областные администрации или муниципальные структуры. Чтобы попасть в такие пункты, нужно заявить о необходимости эвакуации, обратиться в координационный штаб или воспользоваться горячей линией.

Кроме этого, внутренне перемещенные лица могут обращаться в центры социальной защиты для получения адресной помощи. Владельцы недвижимости, безвозмездно предоставляющие ее, могут претендовать на компенсацию. Для этого следует подать заявление в органы местного самоуправления.

К слову, в Одесской области переселенцы могут получить бесплатные продукты. Центр работает шесть дней в неделю, ежедневно оказывая всестороннюю помощь нуждающимся.

