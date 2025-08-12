В 2025 році розмір такої грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області становить 944 гривні.

У 2025 році передбачена грошова допомога для окремих категорій пенсіонерів у Львівській області, зокрема для тих, хто живе один, повідомляє Politeka.net.

Виплата передбачена постановою Кабміну.

Для того, щоб отримати статус самотнього пенсіонера та відповідну грошову допомогу для пенсіонерів у Львівській області, необхідно дотримуватися кількох важливих умов.

По-перше, особа повинна бути віком від 80 років і старше. По-друге, вона має проживати окремо від інших членів родини чи сусідів. По-третє, через стан здоров’я така людина повинна потребувати постійного стороннього догляду, адже це є однією з ключових вимог для оформлення виплати. І, нарешті, пенсіонер має отримувати пенсію за віком — це обов’язкова умова для призначення доплати.

Варто також зауважити, що в 2025 році розмір такої грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області становить 944 гривні. Ця виплата покликана допомогти людям похилого віку, які через самотність та стан здоров’я мають додаткові потреби, підтримати їх у повсякденному житті.

Водночас важливо звернути увагу на те, що особи, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають права на цю доплату, адже для них існують інші механізми соціальної підтримки.

Щоб оформити виплату, самотній пенсіонер повинен звернутися до відповідних органів соціального захисту або до Пенсійного фонду України. Для цього необхідно подати заяву, а також надати копії паспорта і ідентифікаційного коду. Крім того, обов’язковою умовою є наявність висновку лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я.

