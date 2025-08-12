В 2025 году размер такой денежной помощи для пенсионеров во Львовской области составляет 944 гривны.

В 2025 году предусмотрена денежная помощь для отдельных категорий пенсионеров во Львовской области, в том числе для живущих один, сообщает Politeka.net.

Выплата предусмотрена постановлением Кабмина.

Чтобы получить статус одинокого пенсионера и соответствующую денежную помощь для пенсионеров во Львовской области, необходимо соблюдать несколько важных условий.

Во-первых, лицо должно быть в возрасте от 80 лет и старше. Во-вторых, он должен проживать отдельно от других членов семьи или соседей. В-третьих, из-за состояния здоровья такой человек должен нуждаться в постоянном постороннем уходе, ведь это является одним из ключевых требований для оформления выплаты. И, наконец, он должен получать пенсию по возрасту – это обязательное условие для назначения доплаты.

Следует также отметить, что в 2025 году размер такой денежной помощи для пенсионеров во Львовской области составляет 944 гривны. Эта выплата призвана помочь пожилым людям, которые через одиночество и состояние здоровья имеют дополнительные потребности, поддержать их в повседневной жизни.

В то же время, важно обратить внимание на то, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату, ведь для них существуют другие механизмы социальной поддержки.

Чтобы оформить выплату, одинокий украинец должен обратиться в соответствующие органы социальной защиты или в Пенсионный фонд Украины. Для этого необходимо подать заявление, а также предоставить копии паспорта и идентификационного кода. Кроме того, обязательным условием является наличие заключения врачебно-консультативной комиссии, подтверждающего потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.