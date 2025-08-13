Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області передають безпосередньо на території регіону.

Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області надає благодійний фонд «Карітас» у межах ініціативи «Реагування на надзвичайні ситуації», інформує Politeka.

Дані про надання допомоги оприлюднені на офіційній сторінці організації.

Програма спрямована на внутрішньо переміщених осіб, які через повномасштабне вторгнення 2022 року залишили домівки та нині перебувають у межах Полтавського регіону. Підтримка охоплює декілька напрямів: гуманітарний, соціальний, правовий, а також психологічний.

Серед основних складових — набори першої необхідності. Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області, дитяче харчування, гігієнічні засоби передають безпосередньо на території регіону. Також проводяться консультації для осіб, які зазнали емоційного навантаження внаслідок бойових дій.

Для дітей створено безпечний простір, де організовуються освітні, творчі та психосоціальні активності. У рамках ініціативи #Emergency_appeal у Полтаві працює благодійна їдальня. ВПО можуть отримати абонементи на гарячі обіди, які дійсні 30 днів. Видача здійснюється за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1 у будні з 13:00 до 14:00.

Реєстрація учасників програми відбувається через офіційні канали проєкту, що забезпечує адресність та організованість процесу.

До слова, також на Полтавщині повідомляли про дефіцит продуктів.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України в коментарі "Телеграфу" заявила: ситуація склалася через різке падіння рибного промислу. Основна причина такого стану — підрив Каховського водосховища. Цей інцидент критично вплинув на екосистему та вилов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня: в ПФУ попередили, в яких ситуаціях потрібно повторно подавати заявку.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня: частина українців може втратити допомогу, названо причини.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: українцям можна розраховувати на гарячі обіди, де видають.