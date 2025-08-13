Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области передают непосредственно на территории региона.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области предоставляет благотворительный фонд «Каритас» в рамках инициативы «Реагирование на чрезвычайные ситуации», сообщает Politeka.

Данные о предоставлении помощи обнародованы на официальной странице организации.

Программа направлена на внутренне перемещенных лиц, которые из-за полномасштабного вторжения в 2022 году покинули дома и находятся в пределах Полтавского региона. Поддержка охватывает несколько направлений: гуманитарное, социальное, правовое, а также психологическое.

Среди основных составляющих – наборы первой необходимости. Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, детское питание, гигиенические средства передают непосредственно на территории региона. Также проводятся консультации для лиц, подвергшихся эмоциональной нагрузке в результате боевых действий.

Для детей создано безопасное пространство, где организуются образовательные, творческие и психосоциальные активности. В рамках инициативы #Emergency_appeal в Полтаве работает благотворительная столовая. ВПЛ могут получить абонементы на горячие обеды, которые действительны 30 дней. Выдача производится по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1 по будням с 13:00 до 14:00.

Регистрация участников программы осуществляется через официальные каналы проекта, что обеспечивает адресность и организованность процесса.

К слову, также в Полтавской области сообщали о дефиците продуктов.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии "Телеграфу" заявила: ситуация сложилась из-за резкого падения рыбного промысла. Основная причина такого состояния – подрыв Каховского водохранилища. Этот инцидент критически повлиял на экосистему и отлов.

