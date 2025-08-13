Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стала темою громадського обговорення, що відбулося 31 липня, повідомляє Politeka.

Організатором заходу виступило управління транспорту та зв’язку міської ради, інформує пресслужба.

Презентацію оновлень провів начальник управління Віктор Житник, який детально роз’яснив основні положення проєкту. Вперше акцентували на важливості впровадження електронної моделі, що забезпечить кращий контроль за пасажирськими перевезеннями, оптимізує облік поїздок і підвищить прозорість фінансування. Нововведення покликані також підвищити комфорт користувачів, модернізувати сервіс і покращити рівень безпеки.

Реалізацією проєкту займатиметься компанія, яка буде відібрана в результаті конкурсу, з максимальною вартістю робіт до 20 млн гривень. На стартовому етапі кондуктори залишаться в транспортних засобах, щоб підтримувати пасажирів у процесі адаптації до нових правил.

Заплановано встановлення валідаторів у тролейбусах і маршрутках. Впровадження змін спричинить перегляд тарифної політики. Компенсації для перевізників надаватимуться на основі реального обліку використання пільг. Система передбачає гнучкі варіанти оплати — від разових квитків із можливістю пересадок до пакетів на тиждень, місяць або рік. Запроваджуються обмежені пільги й електронний гаманець для поповнення.

Під час дискусії учасники висловили стурбованість з огляду на запровадження новацій у період воєнного стану. Особливо обговорювалося питання пільг для окремих категорій пасажирів. Усі зауваження були внесені до протоколу й направлені до виконавчого комітету.

Наразі нова система оплати проїзду у Кропивницькому знаходиться на стадії публічного обговорення.

