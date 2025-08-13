Теперь новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на стадии публичного обсуждения.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком стала темой общественного обсуждения, состоявшегося 31 июля, сообщает Politeka.

Организатором мероприятия выступило управление транспорта и связи городского совета .

Презентацию обновлений провел начальник управления Виктор Житник, подробно разъяснивший основные положения проекта. Впервые акцентировали внимание на важности внедрения электронной модели, что обеспечит лучший контроль за пассажирскими перевозками, оптимизирует учет поездок и повысит прозрачность финансирования. Нововведения также призваны повысить комфорт пользователей, модернизировать сервис и улучшить уровень безопасности.

Реализацией проекта будет заниматься компания, отобранная в результате конкурса, с максимальной стоимостью работ до 20 млн гривен. На стартовом этапе кондукторы останутся в транспортных средствах, чтобы поддерживать пассажиров в процессе адаптации к новым правилам.

Запланирована установка валидаторов в троллейбусах и маршрутках. Внедрение изменений повлечет за собой пересмотр тарифной политики. Компенсации для перевозчиков будут предоставляться на основе реального учета использования льгот. Система предусматривает гибкие варианты оплаты – от разовых билетов с возможностью пересадок до пакетов в неделю, месяц или год. Вводятся ограниченные льготы и электронный кошелек для пополнения.

В ходе дискуссии участники выразили обеспокоенность в связи с введением новаций в период военного положения. Особо обсуждался вопрос льгот для отдельных категорий пассажиров. Все замечания были внесены в протокол и направлены в исполнительный комитет.

В настоящее время новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на стадии публичного обсуждения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.